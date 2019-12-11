美式賣場好市多（Costco）是許多民眾愛逛的賣場選擇，熱賣商品從食品到生活用品，都深受大家喜愛。也因此，好市多禍害了無數人的荷包，凡踏入必會大失血。有位民眾無奈表示，只是想進賣場買個雞蛋，出來卻是「滿滿一車」。網友見狀，紛紛齊聲回應，「我們都懂」。

一位剛從好市多採購完畢的民眾在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「請相信我～我真的只是來買蛋的」。而PO文下則是一個裝得滿滿的購物車，而雞蛋則在整個推車內的小角，十分不明顯。而這畫面對網友來說，似乎已非常熟悉，幽默地回「有！我有看到蛋！」、「 蛋表示沉重」。

民眾在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「請相信我～我真的只是來買蛋的」。而PO文下則是一個裝得滿滿的購物車。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

在好市多總是會讓人失心瘋，已是許多民眾的共同體驗，每每下定決心只要買一個商品，卻仍不敵「優惠的誘惑」而多買了預料之外的品項，令網友心有戚戚認同，稱這是大家的「好市多日常」。只要一走進好市多賣場，腦波會瞬間弱掉，順手就買了一堆東西…結果可能買得比黑五還多。「我也是不知不覺就飛了好多張小藍」、「只要一進去，絕對不可能只拿一盒蛋出來」、「 買蛋順便買一堆戰利品」、「我也是不知不覺就飛了好多張小藍」、「剩下的都是路障必須清除～我了解這種心情」。

在好市多總是會讓人失心瘋，已是許多民眾的共同體驗，網友紛紛曬出各自去逛好市多征戰後的輝煌戰果。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

網友紛紛曬出各自去逛好市多征戰後的輝煌戰果，無奈表示「我買一組牛奶都要花三、四千才出來」、「 本來只是來逛街，怎麼經過結帳台就噴了五、六千！」、「我原本只是要帶小孩見見賣場的樣子…」。

網友表示：「我原本只是要帶小孩見見賣場的樣子…」。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

面對進入好市多容易腦波弱，網友無奈表示，「我買一組牛奶都要花三、四千才出來」。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

對於民眾太容易到好市多逛完賣場後就失心瘋亂購物，網友提供幾個辦法：「真的！騎車去就會克制很多，不敢亂買。」、「 進去不推推車應該會好一點」、「 我最近去都只背購物袋或保冷袋進去逛」。有網友補充，如果純粹想買雞蛋，可以去小7買就行，或者向外面專門業者訂購，甚至還能提供直送服務。這樣一來才能好好手好荷包，不會再亂失血。，

(中時電子報)