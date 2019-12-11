澳紐商澳盛銀行台灣區總經理陳國榮，今（11）日由ANZ集團宣布，升任為澳新銀行香港區行政總裁，也就是台灣用詞的銀行個別市場最高執行主管。

該公司新聞稿表示，將於監管機構批准後，陳國榮於2020年1月於香港履新。

陳國榮升任香港區執行長，是台灣外銀圈近十年來的第一位。至於台灣區總經理的接任人選，澳新銀行香港辦公室表示，目前仍在法遵核可過程，很快就會宣布。

ANZ為澳洲四大銀行集團之一，在台灣登記為”澳盛銀行”，在香港和中國大陸稱為”澳新銀行”，在台灣銀行史上最重要的記錄，是併購本地銀行、成立子行，再賣掉零售資產、歸還子行執照。

陳國榮於2008年加入澳新銀行，曾於澳洲和亞洲擔任多個高層職位，包括澳新銀行菲律賓行政總裁及幫助澳新銀行香港建立公司和企業業務。他正是當年負責出清台灣子行消金部門，並與金管會溝通匯出子行投資資金的主要執行者，在他擔任澳盛銀行台北分行總經理期間，發揮領導力與人脈關係，促成銀行順利轉型為企金及法人業務。

澳新銀行企業銀行業務行政總裁范爾翰表示，香港是澳新銀行全球網絡中一個重要的市場，在促進區內貿易和資金流動上發揮舉足輕重的作用，陳國榮的國際經驗將為銀行客戶帶來寶貴的價值，並為澳新銀行香港業務發展帶來重大的貢獻。

(工商 )