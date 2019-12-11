What a night for @Bam1of1 as he notched his first career triple-double! 💥 pic.twitter.com/Lj57xwBXjK — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2019年12月11日

熱火與老鷹激戰至延長賽才以135比121擊殺老鷹，開季主場11連勝，與七六人、塞爾提克同保不敗戰績。吉米巴特勒和隊友阿迪巴約同場大三元，寫下隊史紀錄。

吉米巴特勒在正規賽最後29.8秒投進追平三分球，延長賽鄧肯羅賓生、阿迪巴約與德瑞克瓊斯聯手打出16比0攻勢，一舉擊潰敵軍。努恩攻下全場最高36分，外加6籃板；阿迪巴約30分、11籃板、11助攻，吉米巴特勒20分、18籃板、10助攻；鄧肯羅賓生34分，飆進10顆三分球。

這是吉米巴特勒生涯第7次大三元，18個籃板創職業新高；中鋒阿迪巴約生涯第一次大三元，就和吉米巴特勒聯手創下隊史紀錄，同時也是NBA史上第十對同場拿到大三元的隊友。

去年選秀會沒能獲得球隊青睞的鄧肯羅賓生，熱火伸出援手提供機會，本季成為先發主力，此役飆進10顆三分球，追平前對查莫斯的隊史單場最多顆三分球紀錄，同隊單場3人得分超過30分，也是熱火隊史新猷。新人努恩攻下全場最高36分，名列隊史新秀榜第二，僅次於1990年道格拉斯所創的37分紀錄之後。

老鷹老將卡特，生涯第1500場出賽，名列NBA史上第五，距離第四的史塔克頓只有4場差距，排名第三的諾威茲基1522場，「天勾」賈霸1560場，紀錄保持人是「老酋長」派瑞許的1611場，卡特有機會在退役前攻佔前三。

(中時 )