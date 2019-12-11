曾是台視當家台語劇小生的資深演員侯傑，5日於新北市新店安養中心過世，享壽73歲。侯傑晚年孤苦無依，長年經濟狀況不佳，與子女也失聯，11日舉行告別式，楊貴媚擔任執行長的「桂田文化藝術基金會」及紀寶如所屬的台灣優質生命熱心協助家屬處理後事。告別式上，除了侯傑的兒子現身，曾在電影《艋舺》與侯傑演過父子的阮經天（小天），也低調到場致哀。不過小天面色凝重，離去時全程不發一語、堅不受訪。

侯傑的家屬答謝前來參加告別式的親友。（盧禕祺攝）

阮經天參加完告別式快閃離去不發一語。（盧禕祺攝）

包括林福地導演、梅芳阿姨、楊貴媚、紀寶如、恬娃等藝人今下午都出席侯傑告別式，阮經天的現身則讓在場人士相當驚訝，也覺得相當暖心。工作人員表示，事先並不清楚他會來，有看到他手上拿著奠儀，還提醒他家屬不收奠儀。楊貴媚對於小天的現身覺得相當感動，「我替侯傑大哥謝謝他」。

林福地導演率梅芳阿姨、楊貴媚等藝人向侯傑靈前致意。（盧禕祺攝）

負責協辦後事的桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚透露，她上個月才曾與梅芳阿姨一起去安養院探望過侯傑，當時侯傑神智還算清楚，一開始只認出梅芳阿姨，最後才認出她來、還叫得出她名字，但第一句話就是「你楊貴媚啦，妳變胖了」。她無奈地說，原本桂田與台灣優質生命協會打算幫侯傑移往另一環境較好的安養院，不料，可能他不想要麻煩朋友，就這樣走了。他過世後，安養中心仍聯絡不上女兒，侯傑的3位弟弟夫妻主動聯繫，一起為他告別式。

桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚對於侯傑後事協辦盡心盡力。（盧禕祺攝）

侯傑參演過《霹靂行動》、《舊情綿綿》、《雨傘緣》、《美國草地人》、《乳母》等影視作品，和司馬玉嬌、向娃、侯佩岑的母親林月雲等資深女演員都合作過，曾紅極一時，楊貴媚更說自己一出道就認識他。

據了解，侯傑曾有過一段婚姻，育有一子一女，幾年前曾在七堵、汐止一帶租過簡陋的房子，與他認識約50年的林福地導演透露，侯傑後因繳不出房租，一度被房東趕出來，他為好友租了單身公寓，幫他先付3個月房租、給萬元生活費，讓他有暫時棲身之所，後來侯傑又因繳不出房租沒了住所，也一度因失智流落街頭，最後在大愛台師姐的協助下，送進安養中心。林福地說，兩人從1970年代在邵氏時期就認識，認識近50年，過去經常一起下圍棋，也偶有合作，侯傑年輕時長得很帥、有點像亞蘭德倫，在他眼裡，侯傑是個很有傲骨的人。

(中時 )