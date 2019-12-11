張姓婦人與先生自巷子中轉出，卻因路口沒有燈號管制，造成悲劇發生。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

花蓮吉安鄉中央路三段今早8時發生嚴重車禍事故，68歲的張姓婦人騎乘機車載著81歲的先生，自吉昌一街向西行駛，經中央路口時與26歲李姓男子駕駛的黑車輛相撞，機車上的兩人因撞擊力噴飛20多公尺，緊急送醫後仍有生命危險，由於該處屬紅黃燈閃爍路口，詳細肇因仍待警方釐清。

吉安警察分局表示，當時張姓婦人與先生正準備自吉昌一街穿越中央路至街口時，與李男駕駛的轎車發生撞擊，2人被撞飛後傷勢嚴重，轎車則擋風玻璃全碎，車內安全氣囊也爆裂開，車頭更是嚴重扭曲變形，不難想像當時衝擊力道之大。

當地村長田秀鳳指出，中央路是交通幹道，平時車流量就很大，但東西向的吉昌一街、二街與172巷等3處銜接幹道的十字路口卻都沒有燈號管制，加上中央路段車速極快，民眾自巷弄中轉出時險象環生，時不時就會傳出意外，希望管轄單位能裝設燈號管制，讓意外不再發生。

(中時 )