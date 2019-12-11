我國參加2019年第16屆國際國中科學奧林匹亞競賽傳回捷報，6位參賽學生共獲6金，國家總體排名第2名，僅次於印度。我國是這項比賽的常勝軍，從2004年參賽至今16次，共得到10次第1名、5次第2名及1次第5名。

國際國中科學奧林匹亞 (IJSO)為培養青少年對科學的興趣，整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽，參賽者須為未滿16歲學生。

我國這次選派6名學生，由台師大教授羅珮華等人組成教練團負責培訓，代表團12月2日飛往卡達參賽，月11日舉行閉幕暨頒獎典禮。我國6位學生分別是建中陳品義、凃凱翔、嘉義高中許翃睿及台南一中黃鼎竤、劉瓅雯、黃芷宣，他們均得到金牌。

黃鼎竤說，他總是有天馬行空而獨特的想法，當他想到或觀察到不一樣的事情時，就會立刻開始做實驗，就像之前曾將一個生病的同學的鼻涕製成玻片想觀察細菌，雖然最後因為實驗室缺乏染劑，且顯微鏡的倍率不夠高而無法觀察到細菌，儘管如此，但他還是見到了鼻腔中的皮膜細胞的樣子，也是一種收穫。

凃凱翔是一位來自桃園的學生，每天往返住家與學校，單趟就要將近1小時的車程，他每天7點多就到校，並在教室開始進行學習規劃。他表示，國中的時候加入了數理資優班，高中時也進入科學班就讀，遇到了很多厲害的老師和可以一起討論切磋的同學，讓他能更上一層樓。

劉瓅雯及黃芷宣則是我國的女生選手。劉瓅雯表示，她成績普普，但對很多科目都很有興趣，覺得物理有種純粹的美感，化學反應很有趣，更被生物中生命的多樣性讚嘆。

黃芷宣則說，她的性格隨和、沉穩，即使大家下課時都在嬉鬧、玩耍，我也能夠獨自一人在座位上專注於某一件事上。能夠將心思集中於單一事件而不受干擾的個性，也使我在課業上有很好的表現。

教育部國教署表示，獲得本次競賽金、銀、銅牌的學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，並分別得到20萬元、10萬元與5萬元獎學金。

(中時 )