國民黨副總統候選人張善政11日下午第七選區立委參選人莊子富陪同下，先到太平太和宮參拜。（馮惠宜攝）

國民黨副總統候選人張善政11日下午到台中太平區農會與在地上百位農民進行農政座談，他強調自己在花蓮種水果，而韓國瑜在北農幫過農民賣農產，最了解農民的辛苦，也直言台灣農業產銷失衡，今年他親眼看到柚子太多，被丟在地上，如果他是柚農，心都會淌血。

張善政11日下午在台中第七選區立委參選人莊子富陪同下，先到太平太和宮參拜，向鄉親推薦國民黨提名的立委參選人，隨後到太平區農會與當地農民進行農政座談，在會中他以自己在花蓮種水果為例，表示最清楚農民的辛苦；會中也不斷強調台灣產銷失衡，一例一休讓農村勞力短缺問題更嚴重。

張善政也說，他曾在花蓮種水果，而韓國瑜做過北農總經理，替農民賣農產品，他們這一組人都比其他組的人都清楚在坐農民的辛苦，

在農民政策上，他們有三個主張，一是鼓勵年輕人願意投入農業，他知道很多農民想務農但沒有田，他們思考由政府去讓老農將農田拿出來租給年輕人，以租金養老。

其次是太平區山多，農路以及水電建設都不便，希望透過農村規劃改善；另外也希望有更多科技與農業結合，讓年輕人更願意投入農業。

張善政並且表示，他清楚農村勞力短缺，一例一休並不適合農業，需要更具彈性，且應放寬引用外勞；他還說，產銷失衡也是很嚴重的問題，像去年的香蕉，今年他也親眼見到花蓮柚子生產過剩，被丟在地上，如果他是柚農，心都會淌血，產銷失衡一定要有方法來解決

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(中時 )