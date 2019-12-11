元長鄉農會已收購90幾噸黑金剛花生，面臨倉庫、資金不足問題。（張朝欣攝）

雲林縣元長鄉農會針對外傳拒絕收購花生一事，11日舉辦記者會駁斥並沒有不配合收購，11月即配合中央政策收購花生，但目前倉庫已快沒有空間置放花生，希望中央盡快回歸正常體制，不要再選舉操作了。

蔡英文總統10日到雲林了解花生收購狀況，並指示花生購貯作業延長至12月底，且責成農委會盡速將花生收購款項撥付給購貯單位，讓農民能快一點拿到錢，但卻傳出有農會拒絕收購花生的消息，元長鄉農會11日特別出面澄清。

元長鄉農會總幹事李美容嚴正駁斥不配合收購的假消息，強調元長農會是首批配合農委會收購花生的幾個農會之一，經過3星期收購，倉庫調度已很吃緊，目前已收購90幾噸黑金剛花生，目標是收購100噸。

李美容提到，此次中央倉促決定收購花生，讓各農會措手不及，日夜加班動員所有人力協助農民，現在已經「倉滿錢盡」，卻又蒙受拒絕配合的不白之冤，實在是讓農會感到無辜又無奈。

李美容指出，農會部門協助公糧收購行之多年，從登記、造冊、經收、撥款、保管、加工到撥付，都有1套標準程序可遵循，但此次花生收購準則、保管準則、撥款時程等問題，一直沒有接收到中央的指示，收購後的花生何去何從，也沒有獲得中央說明。

李美容強調農會存在的功能就是服務農民，農會被誤會被罵沒有關係，但農民的權益絕不能受損，農會也會持續收購花生，呼籲中央應將花生收購回歸正常體制，不要再選舉操作了。

(中時 )