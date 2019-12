台灣微軟連續六年舉辦電腦科學教育週,今年更進一步擴大規模將時間拉長至一個月,讓程式教育能向下扎根。本次系列活動結合八月新上路的108課綱,以AI for Good為主題,攜手非營利與學校組織,培育偏鄉資訊科技師資,以微軟的全球科技能量協助台灣教育發展,弭平城鄉教育資源與環境的落差;而本月底也將聯合國立故宮博物院與台北市政府教育局,盛大舉辦第二屆邁客盃-運算思維與創意設計大賽,在科技賽事中加入文物保存議題,讓科技與人文跨界碰撞出不一樣的火花。

微軟全球助理法務長暨台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示:「微軟不僅致力於新技術研發,更著重在新科技對人類可能帶來的影響。近年來,微軟對AI的關注已從『AI 可以做什麼』轉移到『AI 應該做什麼』上,因此推出AI for Good計畫,內容包含用AI面對地球環境挑戰(AI for Earth)、無障礙賦能(AI for Accessibility)、文化遺產保護(AI for Cultural Heritage)及人道行動(AI for Humanitarian Action)四大面向。我們期待持續發揮AI技術的正向影響力讓社會更美好,也希望透過將AI for Good結合本次電腦科學教育月的一系列活動,從小培養年輕學子們善用數位資源,創造共好社會的觀念。」

台灣微軟聯手政治大學施筆獸計畫團隊,為40位有志從事偏鄉程式教育的大學生進行師資培育,助力學生透過服務隊計畫將程式教育帶給偏鄉兒童,降低城鄉落差。(台灣微軟提供/黃慧雯台北傳真)

乘載著台灣教育界期待的108課綱,藉由寫程式來培養學生邏輯觀念與運算思維,因此在國、高中階段增設科技領域課程,強調實作與專題的選修課程數量。台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國指出:「新課綱固然可以讓學生提早接觸程式語言,在AI時代中優化數位素養,強化競爭力;但在現實教育層面上的設備、教材和師資也需要一併到位,否則城鄉差距加劇、教師負擔增重都將成為政策落實的重大挑戰。台灣微軟一直以來持續挹注資源於偏鄉學校設備、提升教學環境品質,未來也將響應新課綱的實施,更著重於『質』的提升,希望以深厚的科技底蘊協助政府培育數位師資、翻轉偏鄉教育,降低城鄉數位落差,賦能台灣教育產業全面升級,儲備更多資訊科技人才。」

本次活動中,台灣微軟聯合長期公益夥伴為台灣而教(Teach for Taiwan)、夢想之家,以及國立政治大學施筆獸(Soobi)計畫團隊、國立宜蘭高級商業職業學校等學校組織,進行資訊科技師資培育,建構台灣程式教育人才庫;在教材方面則提供Minecraft創世神教育版,讓學生用簡易、娛樂的方式,學習基礎的程式邏輯思維,並激發出多元創意。台灣微軟期待將程式基礎教育送進偏鄉,解決城鄉數位落差造就的鴻溝,讓學生能運用程式學習開展未來的無限可能。

「用AI面對地球環境挑戰」的觀念也融入今年電腦科學教育月的Minecraft一小時玩程式線上挑戰,以森林大火為故事主軸,讓學生透過遊戲訓練機器人,蒐集起火原因,建立寫程式的基本知識、認識AI機器學習的行為模式,也同時了解森林大火的起源與預防。利用寓教於樂的方式,在遊戲世界中提升年輕學子對程式設計的興趣,並學習運用AI為地球的盡份心力。

12月27、28日,台灣微軟與國立故宮博物院、台北市政府教育局聯手舉辦「2019邁客盃─運算思維與創意設計大賽」,今年特別擴大參賽資格讓大專院校學生也能組隊報名,邀請全台國小至大專院校共計千名的學生,透過Minecraft教育版中的Makecode程式學習平台,以簡單易懂的拖拉積木形式,建立撰寫程式概念、開啟電腦科學學習歷程。另外在創意設計大賽環節之中,以「文化遺產保護」觀念為出發點,新增文物保存、古物維護的相關設定,協助參賽學生在競賽過程中建構人文與科技的綜合性思維,跨領域碰撞激盪出不一樣的創意構想。

(中時電子報)