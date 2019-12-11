美國總統川普上台後，簽署了許多涉台法案，台美關係迅速升溫，但同時也引起大陸方面的不滿和抗議。對於美國頻頻打台灣牌，大陸方面將如何反制？有可能在明年一月總統大選前，再挖走幾個台灣的邦交國嗎？大陸國關學者阮宗澤表示，一中原則已經成為國際上的準則，「不存在大陸去挖台灣的邦交國的問題。」

大陸國務院新聞辦今天（11日）舉行新聞吹風會，邀請中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤介紹「堅持和完善獨立自主的和平外交政策，構建人類命運共同體」。

雖然大陸秉持不稱霸、不結盟政策，但美國憂慮大陸崛起恐威脅其世界領導地位，不斷在經貿、政治、軍事等領域挑戰大陸。在政治和軍事上，美國不斷打台灣牌，不僅軍售總額創歷史新高，據VOA美國之音報導，美國正在密切注意南太平洋國家，防止大陸再挖走台灣的邦交國。

本報記者提問，美國、中國大陸和台灣三邊關係糾結。距離明年台灣大選進入30天倒數計時，對於美國頻打台灣牌，大陸方面將如何反制？大陸有可能在選舉前，再挖走幾個台灣的邦交國嗎？例如梵蒂岡或是南太平洋的國家？

「台灣問題不可能和中美關係放在一起，不是三邊關係」，阮宗澤直言，「美國最近確實出現一些涉台的新動向，這是違反中美三個聯合公報，而且是挑戰一中原則的約定。」

阮宗澤表示，今年正好是中美建交40週年，中美建交的政治基礎就是三個聯合公報。三個聯合公報的核心，就是一個中國的原則，所以我們要「溫故而知新」，有時候必須要回去看看，我們從哪裡出發。

至於大陸是否會繼續挖台灣的邦交國？阮宗澤表示，1971年10月，聯合國大會通過了2758號決議，該決議恢復中華人民共和國在聯合國安理會的合法席位，「從那以後，實際上，一個中國原則已經成為國際上的準則。」

阮宗澤強調，現在世界上有180個國家承認一個中國，包括美國在內，「所以我覺得不存在說大陸要去挖台灣的邦交國的問題」。如果有的國家願意和中國建立正常的外交關係，它只是加入國際社會對一個中國共同認識的隊伍當中、大家庭當中，「所以我覺得這是大勢所趨、人心所向，應該是看得更加清晰和明白的。」

(中時 )