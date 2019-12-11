男如廁滑倒 意外離奇深深插入無法抽身 18:072019/12/11 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬來西亞一名男子日前在家如廁時，不知怎麼的竟然滑倒導致他的左腳深深的插進了馬桶，最後驚動了消防隊出動才成功脫困。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上廁所真的要小心！馬來西亞一名男子日前在家如廁時，不知怎麼的竟然滑倒導致他的左腳深深的插進了馬桶，最後驚動了消防隊出動才成功脫困。 這起意外發生在昨天(10日)晚上，一名42歲男子在家中如廁時，不慎滑了一跤左腳就這麼不偏不倚的直接滑進「蹲式馬桶」的最深處，腳踝卡住無法脫身只好報請消防隊前來救援。中國報報導，男子當時嘗試要自行脫困，卻不甚被馬桶割傷流了很多血，所幸消防隊也及時趕到救他脫困並送醫。 (中時電子報) #男子 #馬桶 #消防隊 #左腳 #腳踝 #蹲式馬桶 #救援 #卡馬桶 #滑倒 #離奇 也許您會感興趣 推薦閱讀 合歡山車輛墜深谷1死兩傷 女童尋獲意識清楚 18:282019/12/07 社會 大學生夜衝凍在合歡山 勇警冒寒風適時救援 22:372019/12/09 社會 6歲童遭惡犬「狠撕臉頰肉」 猛男「一把鐵鍬」神救援 15:162019/12/10 社會 金山分局員警驚見年輕女子欲跳海輕生 上演即刻救援 15:512019/12/10 社會 婦援會捐慰安婦紀錄片膠捲 國家電影中心保存 15:572019/12/10 生活 翁晨運落水亡 離奇迅速面天浮上水面民眾議論 18:272019/12/10 社會 男子基隆消防隊前方墜樓 慈母目睹哭斷腸 18:572019/12/10 社會 8旬翁公園內失溫發抖 警以為眼花繞回緊急救援 19:112019/12/10 生活 台中龍井傍晚火警 母亡子重傷 19:172019/12/10 社會 疑失控撞號誌桿 男離奇倒栽蔥插水溝亡 13:372019/12/11 社會 社會熱門新聞 「我殺了你媽媽」 彰化男失蹤近月曝屍台南鄉間 - 社會 霸氣女醫包養上尉！要他當「家庭主父」 - 社會 黑韓訊息瘋傳 王淺秋赴北市刑大全都告 - 社會 女大生初夜太痛 過來人曝原因她恍然大悟 - 社會 男如廁滑倒 意外離奇深深插入無法抽身 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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