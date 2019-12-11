上廁所真的要小心！馬來西亞一名男子日前在家如廁時，不知怎麼的竟然滑倒導致他的左腳深深的插進了馬桶，最後驚動了消防隊出動才成功脫困。

這起意外發生在昨天(10日)晚上，一名42歲男子在家中如廁時，不慎滑了一跤左腳就這麼不偏不倚的直接滑進「蹲式馬桶」的最深處，腳踝卡住無法脫身只好報請消防隊前來救援。中國報報導，男子當時嘗試要自行脫困，卻不甚被馬桶割傷流了很多血，所幸消防隊也及時趕到救他脫困並送醫。

(中時電子報)