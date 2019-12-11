台北市立委第3選區，國民黨立委蔣萬安與民進黨參選人吳怡農、民眾黨籍的何景榮競逐。最新民調顯示，蔣萬安支持度僅贏吳怡農9個百分點。YouTuber「北青」今天早上來到台北市的五常市場進行街頭民調，蔣萬安以75票（57%）大勝吳怡農的56票（42%）。

根據日前的《台灣指標民調》，蔣萬安支持度為41.7%、吳怡農為32.7%，雙方僅相差9個百分點。

「北青」今天上傳民調直播，他早上來到台北市榮星花園旁的五常市場，進行街頭民調。蔣萬安則以75票（57%）大贏吳怡農的56票（42%）及何景榮的1票（1%）

網友說：「蔣萬安輾壓吳怡農。」、「吳怡農的打蔣策略，真的不聰明。」、「吳怡農真不厚道，蔣萬安也沒以攻擊吳家人的所做不是作為選舉策略，吳怡農卻為選票誣衊了先總統經國先生，扭曲事實來帶風向。」、「我的選區欸，投蔣萬安。」、「吳怡農選立委：因為蔣經國害我爸爸沒工作。蔣萬安選立委：正面選舉，為人民做事。」

(中時電子報)