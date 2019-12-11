民眾黨不分區立委提名人林國成、張其祿、吳欣盈及區域立委參選人李旻蔚11日在黨部舉行「多元長照，尊嚴老化」記者會，痛批民進黨宣稱的「長照2.0」，卻仍面臨約4成的低覆蓋率，日照中心不足及居家服務人力缺口，長照基金10年內將入不敷出，並提出3大長照方針，要改善現有制度。

針對3大長照方針，民眾黨主張，一、開放態度討論保險制，二、鬆綁民間機構並提出誘因以擴大長照網絡，三、健全長照人力培育及重塑專業價值。未來或將從產業觀點切入，包括智慧輔具、數據科技人工AI等台灣優勢，配合政府智慧城市的智慧醫療項目，以完善台灣的長照服務制度。

林國成批評，民進黨不該眼見10年內長照基金即將入不敷出，仍未明確提出具體財源解決方案，建議一旦長照覆蓋率達到70％或設定的目標門檻，長照財源應實施稅收、保險制兩軌併行，以確保財務運作；或是仿照日本「介護險」制度，將40歲以上民眾強制納保的社會保險。

吳欣盈表示，低薪、高工時、社會聲望及照顧責任落差，是照服員描述就業狀況的普遍困境，政府應致力提升照服員及居服員的社會觀感與勞動條件。針對長照覆蓋率難以提升，李旻蔚則說，應有效管理部分的市場需求，整併進入長照2.0體系，依失能分級，或用長、短期照顧來區分管理，積極發掘個案。

張其祿補充，中央應擬定誘因方案，鼓勵民間透過申請租用公有非公用不動產方式，或以補助民間單位辦理日照開辦費方式投入，台北市針對私校轉型的配套誘因即是一例。

(中時 )