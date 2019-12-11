根據最新實價登錄，過去一直沒有交易實價記錄的信義計劃區豪宅「御之苑」，12樓戶別今年10月以總價約3.04億元、扣除車位換算單價約每坪175萬元交易，據推測，新買主為在該社區已有六戶的宏仁集團總裁王文洋家族。

「御之苑」雖有17年屋齡，屬於這波房市起飛前興建的指標豪宅之一，包括遠雄創辦人趙藤雄第二代、藝人戈偉如等都曾居住於此。王文洋在2009年時即已經有1、2樓樓中樓各二戶，後來加碼購入4、5樓各一戶，加上日前以現金買進的12樓戶，推估至少投入10億元以上，總共在該社區的16戶中，擁有七戶。

「御之苑」鄰近的名宅「贊泰花園廣場」也有交易現身，禾聯碩董座蔡金土近期也購入4樓、7樓各一戶，單價各約每坪155萬、170萬元。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，包括屋齡23年的「贊泰花園廣場」、屋齡28年的「昇陽國寶」、屋齡17年的「信義之星」等近期都有交易，即使近來不少新豪宅接續推出，信義計劃中古豪宅價格仍相對堅挺，房價並未受到屋齡及豪宅市場盤整的影響下滑，尤其此區鄰近台北101，但鬧中取靜、隱蔽性高，是知名中古豪宅且生活機能佳，一旦有釋出，多有買方願意入手。

近來不少富豪持續購入同一個豪宅社區，如國巨董座陳泰銘持續買進「文華苑」、台塑王家買下「名鑄」等，台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，許多資深富豪或家族，因為對於所住的中古豪宅有高度認同，環境和鄰居住戶都已熟悉，且經商運勢成長，會視為帶財的起家厝，一旦鄰居有意釋出，多會優先買下，為子女規劃置產，也方便家人間互相照料。

許多傳產大家庭的成員，都在家族企業中任經營管理要角，若一起買坪數規格價格相近的新案，戶別選擇多，可集中購買在同一樓層或鄰近樓層，還可以統一議價，在資產配置上也符合公平性。

(工商 )