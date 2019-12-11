搶攻年底尾牙商機，永豐棧酒店旗下各餐廳紛紛推出優惠案搶客！其中，「穎火鍋」餐廳歡慶7週年，推出消費滿額送餐飲抵用券，再加碼單點海鮮送肉盤；外帶單人料理包，祭出「買5送1」優惠案；阿利海鮮餐廳推出火鍋季，凡點用「腐竹羊肉燒鍋」、「紅蟳麻油雞鍋」即搭贈新鮮時蔬（生菜）1盤，入住永豐棧酒店的房客還可獨享9折優惠。

其中，「穎火鍋」餐廳即日起至2020年4/30止，消費滿2,000元，贈送400元餐飲抵用券；消費滿3,000元，贈送1,000元餐飲抵用券；消費滿5,000元，贈送1,500元餐飲抵用券；歲末感恩回饋再加碼，單點「軍艦海鮮」或「蝦匯」海鮮拼盤，即贈豬肉盤1份；單點「特級美國牛小排」或「安格斯肋眼牛排」，享優惠價70元加購「生蠔（4顆）」或「白蝦（10隻）」1份。

寒流來襲冷颼颼，下班後窩在家取暖，穎火鍋推出單人料理包，包括辣而不嗆、入喉回甘的經典「香辣牛肉湯」；以蕃茄慢熬雞高湯燉出的「米蘭蔬菜牛肉湯」；咖哩鮮炒、活蝦入湯細火慢煨的「椰香咖哩鮮蝦湯」及老饕必吃「麻辣豆腐鴨血湯」。以上四款單人料理包，慢熬起鍋．急速冷凍、精華湯頭真材實料，每份179元，買5再送1！

此外，永豐棧酒店阿利海鮮餐廳的經典食補單品，包括「紅蟳麻油雞鍋」每鍋899+10％、「魚頭什錦砂鍋」699+10％、「腐竹羊肉燒鍋」799+10％。永豐棧表示，活動期間，凡點用「腐竹羊肉燒鍋」、「紅蟳麻油雞鍋」即搭贈新鮮時蔬（生菜）1盤，入住永豐棧酒店之房客還可獨享9折優惠。

(工商 )