◎北市聯醫門診減量做假 遭重罰逾億

為推動分級醫療，健保署自去年7月起，要求區域級以上醫院門診減量2％，若未能逹標，超過部分將不予給付。健保署稽核發現，台北市立聯合醫院「診察費為0」案件異常大量增加，經勾稽比對，這些不申報診察費案件所做的檢驗檢查等費用，卻都有向健保署申報，試圖閃避2％額度不要計入門診量，經查今年第一季異常件數高達3萬2千多件，遭健保追核5千500萬元，第二季更多、高達6千多萬元，二季即被追扣上億元，恐為北市聯醫遭健保扣史上最高。

◎韓國瑜籲：全台找楊蕙如在哪裡

「卡神」楊蕙如涉操控網軍侮辱大阪駐日代表處，遭台北地檢署依侮辱公署及公務員罪起訴，民進黨還數度切割楊；國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜11日受訪呼籲全國民眾，「找楊蕙如人在哪裡、請她出來當汙點證人」，也抨擊蔡政府用國家資源養網軍傷害我們民主、輿論，要蔡英文勇敢說出來，不要吞吞吐吐，不要以一句不認識就要劃清界線。

◎韓會輸300萬票？柯：吳是最大罪人

台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，主持人問，名嘴沈富雄說國民黨總統參選人韓國瑜會輸300萬票，柯文哲表示，照著速度會，國民黨自亂陣腳，撿到槍又膛炸，一連串失誤，韓最近也亂掉，這最大罪人是國民黨主席吳敦義，自己想選、「卡朱拉韓」，七搞八搞，發現什麼都沒就搞個立院，一筆爛帳。

◎遭藍委掀帽女警首發聲 想恢復平靜

外交部追究藍營立委妨害公務案件，保六陳姓女警11日也因北檢傳喚到案說明，陳姓女警下午透過保六發表公開聲明及錄音檔，表示全案已進入法律程序，此事讓她的生活大受影響，她不習慣成為媒體聚焦，希望保留隱私好好工作。

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(中時電子報)