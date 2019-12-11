大陸直播帶貨正在風口，除了大家熟知李佳琦、薇婭帶貨王外，包括範冰冰大咖藝人都出現在直播現場中！商業嗅覺敏銳台商當然不會放過這商機，在淘寶雙十二熱身活動中，已經看到他們的身影，以『差異化』和『品質直播』標準，兩個小時活動就創下百萬人次觀看量。

王智偉、劉孟弦、侯啓東，是這次百萬級觀看工作團隊，他們都是在大陸超過十年以上台商，之前在電商、電視購物、節目製作等行業，這一年開始投入直播帶貨領域，他們商業模式和一般大陸直播帶貨公司不相同，也引起行業關注。

王智偉說，網紅直播帶貨在大陸市場有一定方式和規模，但由於量大，想要異軍突起就必須『差異化』和『品質提升』，所以他們採取模式，就是台灣非常擅長『購物台模式升級版』，透過『升級』來匹配現有平台和粉絲，而且他們特別著重『人』差別上，就是不以網紅為主，而是傳統購物台購物主和節目主持人上，除了讓他們有新事業舞台外，也希望這群接受過專業訓練主持人有更專業表現，未來也符合監管可能資質要求。目前已經簽約上海電視台東方CJ購物台多名主持人，安娜宋就是其中一位，她曾經在一場奧迪汽車的直播中創下2.1億元人民幣的電視購物全球銷售紀錄，平均每分鐘賣出6.3台奧迪汽車，不到10秒就賣出一台，兩個小時的直播中,一共賣出760台奧迪汽車。王智偉說，專業的電視主持人，比一般的網紅主播更加專業，比明星主播更能帶貨，在未來政府及平台對主播的規範越來越嚴格之下，我們具備主播的優勢。

侯啓東是大陸衛視節目製作人，也比較早進入大陸新媒體市場，之前有主持經驗，所以除了負責直播節目內容規劃，也配合購物專家一起直播帶貨，他說，感覺好像新媒體壓縮了傳統媒體，其實新媒體發展擴大傳統媒體人舞台，只是新媒體變化太快，進入門檻低，傳統媒體人可能會比較不適應，但傳統媒體人訓練和經歷，其實可以讓新媒體有更多質的提升，像這次為淘寶雙十二直播活動，除了和十位淘寶主播連線新模式外，包括拍攝、燈光、收音、直播室等都引進了傳統媒體標準，再配合淘寶收視習慣做了調整，比傳統手機直播更有質感效果，更符合未來品牌廠商的需求。

劉孟弦原來業務重心在電視購物，但這幾年大陸電視開機率降低，消費族群也轉移到抖音、小紅書、淘寶、快手等新媒體上，他也把重心轉到直播帶貨，他說其實傳統購物台是非常成熟商業模式，包括產品供應鏈和銷售方式都和直播帶貨非常類似，所以完全沒有不適應的問題，只是『商品挑選』和『直播方式』要適合新平台和新族群，他對於這塊新市場非常有信心，也能把過去的資源深度運用，比一般直播公司更有優勢。

對於他們新的模式，很多品牌廠商都很看好，認為可以區隔傳統網紅帶貨模式，兼顧品牌和銷售，更符合品牌廠商的要求，已經有不少國外品牌廠商洽談合作，這次淘寶雙12直播熱身活動兩小時帶入一百多萬觀看量，也證明新的模式的確有機會打開新市場。

劉孟弦、安娜宋、侯啓東、王智偉打造新的直播帶貨模式

台商團隊一場淘寶雙12熱身活動創下百萬人次觀看

(中時電子報)