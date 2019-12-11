運達投顧分析師洪任浚指出，所謂「多頭看支撐、空頭看壓力」，台股下方的支撐力道強勁，在月線與缺口的位置都未跌破前，台股多頭趨勢不變，類股維持輪動輪漲格局。個股方面，本周納入投資組合的國巨，被動元件庫存消化速度優於預期，激勵股價走升。

他表示，當前市場關注12日15日美國是否會再對中國加徵關稅，惟貿易戰開打以來，股市多方卻未因此停下腳步，主因美國消費動能強勁、經濟數據亮眼，加上聯準會降息動作不斷，帶動股市有向上挺進的空間。

護國神企台積電（2330）11月營收再創新高，預告全球高科技產業已達景氣循環的谷底，上游晶片銷售成績不俗，下游電子零組件需求增溫，而去年漲價相關族群，股價經歷一年的整理，都已來到相對低檔區，吸引買盤陸續進場布局。

在5G需求的帶動下，將展開後續的拉貨潮，尤其是12吋晶圓的部分，台積電的高階製程滿載，將使矽晶圓的價格攀升，隨著庫存去化走入尾聲，還在底部的矽晶圓族群有接棒演出的機會。

(工商 )