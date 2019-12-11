華冠投顧分析師吳官隆指出，美中貿易談判似有緩解，惟美股三大指數10日震盪修正，亞股11日開盤普遍小幅往上，日、韓、港股均呈現小幅漲跌，反觀台股走勢相對強勁，終場上漲72點、收在11,700點。

他分析，台股11日以紅棒帶量延續多方強度，尤其選擇權周結算仍能勁揚，顯見加權指數有續漲的企圖心。而上櫃指數連續七日開低走高，屬於帶有強度的盤，後續中小型股必須穩住盤勢，至少先以盤代跌，並靜候利多展開帶量上攻。

觀察盤面，11日半導體、電子通路個股表現不俗，主因記憶體族群延續強勢，面板廠上半場也不凡，至於5G概念股則漲跌互見，而光學鏡頭股玉晶光持續表態上攻，亦可望對蘋概股產生正面激勵效果。

個股方面，本周納入投資組合的玉晶光，11日股價大漲22元、收在474.5元，連帶將技術指標的KD拉升至73.5，短線多頭有機會延續，前波壓力區470元已站上，後續看能否挑戰480元以上位置。

(工商 )