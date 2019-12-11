上市櫃公司投入氣候變遷管理，不再只是「作公益」，也會反映在股價上。金管會主委顧立雄11日表示，良好能源管理政策及ESG績效表現，會回饋在公司高股價及低資金成本，且有實證指出，ESG成份股的股價表現是可以打敗大盤。

顧立雄是在參加由國泰金控主辦的「氣候變遷論壇」時強調，金管會極重視氣候變遷議題，推廣綠色金融，到今年9月底國內綠色債券發行金額已達645億元，有426家上市櫃公司參與申報企業社會責任（CSR）報告書，並揭露氣候變遷相關議題的管理績效，同時國內有149家機構投資人簽署盡職治理守則，強化責任投資，亦已超出金管會設定的目標。

而機構法人的責任投資，就是重視ESG，即環保（Environment)、社會責任（Social Responsibility)、與公司治理（Governance)，顧立雄引述根據社會投資論壇的數據指出，美國社會責任投資資金總額從2016年的8.72兆美元，已快速成長到2018年的12兆美元，二年內成長近38％，顯示投資人越來越重視責任投資。

顧立雄表示，過去市場或一般投資大眾多認為企業若投入氣候變遷風險管理，是在做公益，甚至會與公司獲利相互衝突，但近年來實際數據已證明，良好的能源管理政策及ESG績效表現，其實是最佳風險管理的代名詞，也同時會回饋在公司高股價及低資金成本的表現上，而ESG績效不佳的公司，相對也會對公司股價造成衝擊，或被列為投資黑名單。

金管會近期已預告公開發行公司年報應行記載事項準則的修正草案，要求公司揭露氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，與所採取氣候變遷議題的因應措施，顧立雄表示，這是要求上市櫃公司對氣候變遷造成其公司財務影響作充份揭露。

顧立雄表示，期待國內企業以積極的態度面對氣候變遷議題，提升自身對氣候變遷影響的韌性，降低災害可能帶來的衝擊。而因應氣候變遷亦是ESG的一部分，做得好的企業亦會反應在其股價上。

(工商 )