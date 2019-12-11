一條清潔隊公發褲穿20年的老榮民劉明芝今年捐出身家700萬元，獲好人好事表揚。行政院副院長陳其邁今天在接見劉明芝等人時說，「台灣最富有的資產也是人」，劉明芝在新竹榮家捐出所有財產，寬大胸懷令人感動。

老榮民一生為國省吃儉用，在年老時捐出全部身家的故事在台灣時有所聞。90歲高齡的劉明芝慨然捐出身家財產的無私精神也獲得好人好事表揚。陳其邁今天在政院接見「108年度全國好人好事代表」時說，好人好事運動推動至今已是第61年，當他還是小朋友時，每年都會看到好人好事代表推舉活動，讓台灣社會得到更多鼓勵，就如有人常說：「要別人關心你，你要先去關心別人」。台灣在民主轉型過程中，這幾年來逐漸邁向成熟的公民社會，從生活或公民的養成過程中，大家能自動自發，體會到「我為人人、人人為我」，成為互助的社會。

陳其邁表示，回顧台灣從日治時期到政府播遷來台，政府運作、民間社會、經濟發展與政治體制改革等，均有極大變化，台灣堪稱新興民主國家的成功典範，本身即令人感動，最重要因素是因為「台灣最美麗的風景是人」。

陳其邁進一步說，「台灣最富有的資產也是人」，劉明芝已經90歲，他在新竹榮家捐出所有財產，具體體現「取之於社會、用之於社會」，讓愛能關注到更多榮民及榮眷朋友，寬大胸懷令人感動。

陳其邁也以來自高雄，且為最年輕的好人好事代表陳維宏為例，說陳維宏雖年僅22歲，但從5歲起即擔任志工至今已有17年，應該感受到自己是台灣最幸福的人，因為他幫助過許多人，助人最樂。

(中時 )