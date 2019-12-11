華為財務長孟晚舟遭加拿大逮捕已1年，而隨著加國法庭要求警方執法單位提交更多當時在機場拘留孟晚舟的情況，也讓當天加國警方「非法拘捕」孟的細節更多曝光出來；包括強行扣留孟晚舟長達3小時，甚至按美國FBI要求收繳孟晚舟手機，並將孟的手機資訊提供給美方。

大陸「觀察者網」報導，孟晚舟被捕前1日（2018年11月30日），加拿大法院簽發臨時逮捕令中明確要求該國執法部門「立即逮捕」孟晚舟。按照執法流程，加拿大警方理應在孟晚舟入境加拿大的那一刻起就將其逮捕。但了12月1日，加拿大皇家騎警突然改變計畫，要求加拿大邊境服務局配合。後者則以「入境檢查」為由，強行扣留孟晚舟長達3小時。

報導稱，直到當天下午2點15分，孟晚舟落地加拿大並在機場「消失」3小時後，又在加拿大皇家騎警和加拿大邊境服務局執法人員的執法紀錄筆記中出現。需要注意的是，加拿大皇家騎警以及邊境服務局在這3小時內對孟晚舟進行的「搜查」行動，都是不符合法律程式。根據加拿大邊境服務局官網資料，該機構若要就對象展開拘留行為，必須提供解釋。

報導說，加方在「孟晚舟事件」上一開始就受到了美國的壓力。2018年12月1日10點40分，加拿大皇家員警格拉夫在未對孟晚舟作出拘捕時，明確孟晚舟的手機是重點搜查物品。她在自己的筆記本上寫到：「（我們）會找到手機，將會按照美國FBI的要求收繳（孟晚舟的）手機。」

報導說，根據加國一線執法人員的執法記錄顯示，應美方要求，加方將孟晚舟手機資訊和美方進行了共用。逮捕孟晚舟第四天（2018年12月4日），加拿大皇家騎警皮特·裡亞（Peter Lea）工作筆記證實，他在當天早上7點許與美國FBI探員斯克裡（John Sgroi）進行了通話。電話中FBI要求加拿大警方提供被扣押人的手機資訊。

報導批評，加拿大執法部門在逮捕孟晚舟過程中，不僅違背加國法院命令，故意延後3個小時拘捕孟晚舟。3個小時內，加拿大執法部門非法逼迫孟晚舟交出手機資訊，將其分享給美國聯邦調查局（FBI）。

(中時 )