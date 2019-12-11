2020選戰越打越激烈，國民黨總統候選人韓國瑜及立委參選人，頻遭三立新聞台針對。對此，國民黨北市議員羅智強今（11）日在臉書宣布，「我。已。告。三。立！」稍早更喊話蔡英文「不要再躲了啦！」

羅智強表示，已比照陳菊模式，向市刑大以社維法告發三立「假新聞」，也去函NCC要求查辦三立假新聞，「絕不縱容無良媒體，作惡興風」。今日下午更親赴三立電視台遞交辯論同意書，加上中天、TVBS、公視，已授權4家電視台舉辦總統候選人辯論，強調韓陣營「一視同仁」。

稍早，羅智強再度發文喊話「蔡英文，不要再躲了啦！」認為韓國瑜已遞出4家電視台的辯諭協商同意書，而蔡英文只有遞出三立一家電視台的辯論同意書，「執政靠網軍，辯論靠三立。蔡英文，妳可以爭氣一點嗎？」

另外，羅智強也呼籲阮昭雄「說謊也要有點水準」，四年前嫌棄主辦單位不中立，四年後又說不曾拿媒體立場當藉口，「連辯論協商都要騙，不虧是民主詐騙黨！」

(中時電子報)