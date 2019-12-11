科博館11日舉辦「網住好空氣—民生公共物聯網主題特展」開幕儀式，將展至明年6月7日止。（陳淑芬攝）

2019.12.11台中市▲如何面對空汙？科博館11日起推出「網住好空氣—民生公共物聯網主題特展」。（陳淑芬攝）

空汙爭議正夯！國立自然科學博物館11日起推出「網住好空氣—民生公共物聯網主題特展」。館長孫維新11日在開幕儀式致詞表示，台灣很多社會問題都是科學問題，但政治人物以政治方式處理而成為政治問題，科博館呈現事實，讓民眾知道真相及判斷。他強調，唯一能挽救台灣，就是讓民眾普遍提升認識科普。

科博館與「建構民生公共物聯網計畫推動小組」共同主辦推出「網住好空氣：民生公共物聯網主題特展」，自12月11日起展至明年6月7日止，11日舉辦開幕活動，民生公共物聯網計畫推動小組召集人呂忠津教授、中興大學工學院副院長莊秉潔、台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民、主婦聯盟台中分會副會長許心欣等人出席探討空氣品質議題。

孫維新表示，博物館要站在科學的天平且中立的立場，照顧到各方的意見，並透過展覽讓民眾知道事實真相並提升民眾科普知識，民眾看到真相後，知道該怎麼做及判斷。他強調，台灣為何這麼亂？就是因為很多社會問題都是科學問題，但是，政治人物不想用科學手段解決 一旦用政治手段解決，就變成政治問題，一輩子無解。

民生公共物聯網計畫動小組召集人呂忠津教授表示，空氣是無形的，要如何定量化偵測？國產開發多款空氣品質感測器，並已可以商品化。台灣近3年來大量佈建「微型感測器」，已累積6千多個，明年目標將達1萬點，結合「物聯網」技術，感測器每3分鐘就提供1筆監測資料，可呈現汙染的範圍與動態變化等資料，提供政府進行稽查及管制。

「網住好空氣」特展除介紹政府投入的物聯網計畫，並設計多媒體互動影音節目「我有話要說」，民眾可在現場錄製發言影音，在展場中播放。另外，開放民眾在網站上留言與發問，展示溝通小組的專家將會回覆民眾提問。

(中時 )