蘇治芬（中）邀卓榮泰（左）掃街造勢，強調選情持續穩定當中。（張朝欣攝）

雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡團隊11日抨擊對手蘇治芬推動「台西綠能專區」是幫太陽能板廠商鋪路，企圖以謊言誤導民眾；尋求連任的立委蘇治芬則找來民進黨主席卓榮泰掃街造勢，強調選情持續穩定當中。

張嘉郡競選總部發言人許哲賓11日舉辦記者會，強調多元利用土地讓綠能與產業並進，才能真正為百姓創造幸福生活，蘇治芬與民進黨對「台西綠能專區」有著不敢對社會大眾說出來的真相，企圖以模糊焦點來扭曲「台西產業園區」。

許哲賓表示，被蘇治芬與部分民進黨議員扭曲的事實真相，包括把19億元為廠商鋪路的錢說成是鄉親的救命錢；「綠能專區」規定不能養殖文蛤、漁電共生；「綠能專區」有三分之二地主不同意或未表達同意。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜則回應，台西工業區閒置30多年，前雲林縣長李進勇規畫綠能專區，爭取的19億元中有3.2億的道路排水工程、1.85億做景觀與教育服務中心，國民黨卻刻意抹成只為光電廠商。

民進黨主席卓榮泰11日到雲林縣虎尾鎮，為尋求連任的立委蘇治芬掃街造勢，蘇治芬表示日前她在虎尾圓環的帆布廣告因業主面臨壓力而拆除，但「拆得了布條，拆不了事實」，一定會持續奮戰贏得最後勝利。

卓榮泰指出，目前蘇治芬委員的選情持續穩定當中，守住雲林2區的立委席次，不僅是現在的目標，更是最高的目的，是國會過半的關鍵席次，所以特別來雲林輔選。

(中時 )