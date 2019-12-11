桃園市109年度總預算，歲入及歲出各刪除14億元，刪減率比去年略低。（甘嘉雯攝）

桃園市109年度總預算歲出編列1242億餘元創新高，歷經12天聯席審查，11日黨團協商，並且與市長鄭文燦、議長邱奕勝等人達成共識後進行二、三讀，最後總預算歲入歲出各刪除14億元，其中12億要從擱置項目調整，共刪除2億元預算，最後歲入審定數為1090億800萬元，歲出審定數為1228億3400億元，債務償還400億元、債務舉介538億2600萬元，刪除率1.1％，比去年1.2％略低。

國民黨團書記長梁為超表示，在預算二、三讀之前，黨團為表慎重，特地召開2次黨團會議，針對一讀審查的所有擱置、刪除項目，逐一討論，最後採取共識決，通過刪除歲入、歲出預算各14億元，黨團同時也要求市政府賣地所得挹注市庫，不得超過50億元。

這次刪除的項目中，新聞處桃園誌原本編列850萬遭刪450萬，僅剩400萬元，而使用ㄚ桃、園哥吉祥物費用遭刪400萬僅剩200萬元，處長詹賀舜表示，桃園誌剩下費用僅夠印製1萬份，會減少放置在公家單位的數量，盡量讓私人單位或民眾可以看見，而吉祥物部分，未來使用的單位則要自行付費。

日前吵得沸沸揚揚的八德轉運站，租地費420萬遭刪除，卻保留4956萬元興建車站費用，但交通局於9日開標，如今卻面臨「無地可建」的窘境，交通局公共運輸科長陳家緯表示，將會重新檢視國道2號八德鶯歌交流道附近合適用地，現階段先依照議會決議辦理。

(中時 )