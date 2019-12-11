為發展全建材供應鏈，身為台南幫第四代的環泥副總侯智元11日指出，未來3-5年，將透過整合，向水泥製品、石膏板、纖維水泥板等全建材供應鏈發展，並以模組化為研發方向。並尋求美、日、歐等地策略聯盟合作對象，以提升生產技術及創新研發新產品。

2018年，環泥的營占比，預拌混凝土60.1%、石膏板22.55%、水泥17.24%、其他建材0.11%。

侯智元指出，國內的預拌混凝土產業已趨成熟，市場再擴充的幅度不大；雖然，環泥今年主要的業務、預拌混凝土的出貨量，在台商回流、科技園區及廠辦建案增加，預估會有2位數的成長。不過，整體市場要有大幅度成長的空間有限。

因此，侯智元表示，在接下環泥經營的十年後，必需要有突破的做法，才能讓環泥持續走在成長的軌道。

為降低成本、節省人力，走模組化建材的方向，是侯智元認為是全球市場的趨勢，也是環泥構建未來「全建材供應鏈」的原則。

以環泥的石膏板業務，侯智元指出，就可以透過規格化、標準化的模式，以及增加產能，爭取更多房地產及商辦輕隔間、內裝修市場的訂單。

目前是國內石膏板市占第一的環泥，已進行大湖廠生產線的擴建，預期2020年的下半年，產能就可提升50%以上。

為讓「全建材供應鏈」更完備，侯智元指出，已與日本nichiha 集團簽約，引進代理銷售纖維水泥壁板、水泥板搭接壁板、外部房屋板壁和建築牆板等建材。

另外，侯智元也計畫，在現有20多公頃的高雄阿蓮廠，向下游發展水泥製品的生產。透過模組化、預鑄的生產技術，研發創新更多的水泥製品，擴大營業規模。

以環泥目前的生產規模及技術，可能在衝刺這些的業務時，有不足及無法趕上市場潮流。因此，侯智元表示，近一年來，已遍訪及尋求美、日、歐等地的全球知名建材企業及投資法人，希望透過引進策略聯盟夥伴，以資金或技術合作的方式，把環泥的組織架構、生產技術、營運管理升級，爭取更上層樓的空間。

(工商 )