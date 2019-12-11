美聯社報導，土耳其外交部長星期三建議，要是美國執意對土耳其展開制裁，那麼土耳其可以禁止美國繼續使用兩個戰略空軍基地以做為報復。

美國國會議員已經達成一致共識，只要土耳其繼續購買和部署俄羅斯製造的S-400飛彈防禦系統，那就將禁止先進裝備供給給土耳其，主要就是F-35。

土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusgl)表示，如果美國決定制裁土耳其，土耳其可以將因吉利克空軍基地(Incirlik air base)和庫里奇克雷達站(Kurecik)列入議程，也就是不再提供兩處基地給美國使用。

庫里奇克基地的「薩德」THAAD雷達。(圖/美國空軍)

土耳其南部的因吉利克空軍基地，一直是美國在中東開展工作的主要基地，比如最近與敘利亞、伊拉克的IS 武裝集團的戰鬥，戰機多半是因吉利克起飛的。而土耳其東部的庫里奇克，是北約的主要雷達基地。

土耳其與美國有兩重衝突，首先是土耳其決定購買俄羅斯的武器系統，加劇了美國、土耳其兩個北約盟國之間的緊張局勢。華盛頓說，俄羅斯防空系統對北約構成嚴威脅，被迫將土耳其從F-3戰鬥機項目中抽離。

第二個衝突是庫德族問題，在土耳其入侵敘利亞東北部，以驅趕爾德人部隊之後，緊張局勢進一步加劇。土耳其將庫爾武裝分子視為恐怖分子，他們的說法是，敘利亞庫德部隊，與在土耳其境內戰鬥的庫德叛亂分子有聯繫。

(中時電子報)