＃一切都跟DPP沒關係 ＃一起出遊 VS. ＃普通朋友

楊蕙如網軍案爆出綠營網軍經營模式，以自設公司承包多起綠營執政縣市政府的標案，形同用民眾納稅來養私家網軍攻擊政治對手。對此，民進黨從上到下急忙切割楊蕙如，連總統蔡英文也表示自己不認得楊蕙如。這種撇清動作令網友氣憤，進而編製「＃一切都跟DPP沒關係」1208靠影片在網路流傳。全國公務人員協會榮譽理事長李來希亦認同該影片表示：「傳給十個好友或群組，民進黨一定要倒。」

蔡英文切割楊蕙如，自稱不認得楊蕙如。可惜，網友立即翻出2008年台灣社主辦「830百日怒吼大遊行」照片，時任民進黨主席的蔡英文與小白狗玩耍，並與狗主人楊蕙如聊天。楊蕙如其實早年就與民進黨高層交往頻繁，如在2008年3月，已進入謝長廷2008總統大選的競選團隊，擔任網路執行長一職。

謝長廷當時黨內層級比蔡英文高，楊蕙如所認識來往民進黨政治人物之多，蔡英文該當名列其中。如今楊蕙如出事，蔡英文急切割被抓包。對此，總統府表示，蔡英文與民眾互動及合影是極為頻繁與正常的事，強調蔡英文平時確實與楊沒有私交往來。所以，網友編製1208靠影片譏諷「＃一切都跟DPP沒關係 ＃一起出遊 ＃普通朋友」。

1208靠影片內容還有新北市議員何博文、民進黨立委蔡易餘、民進黨雲林縣立委劉建國等人的談話內容，算人見識「到切割、再切割」的功力一級棒。

(中時電子報)