國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德，桃園、龜山競選總部將於14日、蘆竹競選總部於15日成立，他感謝各界一路以來的關心與支持，為了響應環保兼做公益，婉拒各界致贈花籃。

陳根德表示，競選總部成立，很都好朋友都想送花籃，但他婉拒，並呼籲大家可以把費用轉作公益，把社會資源真正用在需要照顧的人身上，這也是陳根德競選立委一路以來的信念。

(中時 )