陳根德周末競總成立婉拒花籃 呼籲捐做公益 18:252019/12/11 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德婉拒各界花籃，響應環保兼做公益。（陳根德提供／甘嘉雯桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨桃園市第一選區立委參選人陳根德，桃園、龜山競選總部將於14日、蘆竹競選總部於15日成立，他感謝各界一路以來的關心與支持，為了響應環保兼做公益，婉拒各界致贈花籃。 陳根德表示，競選總部成立，很都好朋友都想送花籃，但他婉拒，並呼籲大家可以把費用轉作公益，把社會資源真正用在需要照顧的人身上，這也是陳根德競選立委一路以來的信念。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #陳根德 #花籃 #公益 #競選 #立委 #蘆竹 #龜山 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 綠撇清楊蕙如 吳敦義酸：過去的民進黨與現在無關 18:322019/12/09 政治 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 韓蔡最新民調出爐 網：網軍爭議發酵？ - 政治 蔡易餘宣傳車拆布條影片曝光 媽媽盟喊告 - 政治 高雄街頭民調出爐 網：會讓小英暈倒！ - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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