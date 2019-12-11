楊蕙如申請補助案疑點重重，台北市議會國民黨團認為楊蕙如在2016年2月至2018年1月標得的11件政府標案，其中台北市就有5案，國民黨黨團書記長應曉薇表示，柯文哲難切割關係，體育局長李再立更應該為補助審查放水下台負責，國民黨團也將要求柯文哲對楊蕙如網球公開賽進行專案報告。

應曉薇也指出，前市府顧問蔡壁如曾經公開宣稱有3位女人一天到晚要市長專簽「額外補助」，他也要柯文哲面對對外說明是否屬實？

應曉薇也針對網球公開賽調查已3個半月，她除要求市長專案報告，也不得再任由體育局長李再立欺上瞞下，繼續隱匿2017年、2018年、2019年相關會議紀錄、及決行公文。

應曉薇指出，國民黨團要求柯文哲市長在本次專案報告內容中，應針對前市府顧問蔡壁如提及將刪除政黨協商制度，表態回應是否支持廢除政黨協商？

民進黨議員張茂楠表示原則同意，並表示政黨協商提案送大會討論，他也傾向贊成，但仍須尊重其他議員的意見，國民黨現在提出此一議題，不無選舉操作意味。

(中時 )