新黨不分區立委候選人邱毅、王炳忠今（11）日一早到新北市中和南勢角市場拜票，由王炳忠掌麥克風「放送」，邱毅則負責握手，一路上吸引許多叔伯、婆媽搶拍照，反應熱烈。

邱毅也在臉書上表示，很感動許多民眾都還認得、記得他，「誰說台灣社會是健忘無情的？」邱毅說，也許政治圈、權貴世界是勢利的，但庶民大眾不是如此，他們不健忘也不媚俗，只是平常比較沉默，但一切是非黑白都在肺腑裡。

新黨不分區立委候選人邱毅、王炳忠今（11）日一早到新北市中和南勢角市場拜票，王炳忠掌麥克風「放送」，邱毅負責握手。

邱毅並總結拜票時碰到的各個民眾，握住他的手所說的隻字片語，歸納出三大共同的心聲。第一，強烈呼喚要「下架蔡英文」，否則苦日子還要繼續。第二，寄望韓國瑜能為大家找回光榮，恢復兩岸經貿的生機活力。第三，很多人記得邱毅反貪揭弊的貢獻，也為他受打壓排擠抱不平，都願意將政黨票投新黨，還邱毅一個公道。

新黨發言人王炳忠說，很多人都已知道邱毅在新黨不分區立委名單第一名，但還是有一些熱愛邱毅的婆婆媽媽，不斷問要怎麼才能選邱毅。未來將繼續宣傳「政黨票」，也就是明年大選三張選票中最長的那一張，只要政黨票投給新黨，就等於選邱毅、王炳忠進立法院。

明（12）日上午邱毅、王炳忠將再到台北內湖湖光市場，本週末則會到彰化、台中宣講。

(中時電子報)