知名主持人于美人近期在節目中曝光自己的致富風水，沒想到她竟然是靠一根「棒狀物」？原來于美人在家中進門45度的明財位，放了一根高超過1公尺的大木炭，于美人表示這就是「一直炭」，台語諧音就是「一直賺」，成為她的致富風水關鍵。

于美人在家中進門45度的明財位，放了一根高超過1公尺的大木炭，于美人表示這就是「一直炭」，台語諧音就是「一直賺」。（圖／中時資料照）

于美人表示，「一直炭」是她跑了好幾次苗栗、屏東的炭窯才找到的，她也談到當初離婚時，要搬到新房子，有老師提醒她，原本廚房裡開過的任何醬料，都不要帶到新房子去，因為要「斷開過去的酸甜苦辣」。

然後進到新房子後，她把金元寶和金條等黃金飾品，放到鍋中煮水，水滾後把那鍋熱水端到房子各個角落，讓水蒸氣蒸一下，原因為「金生利水」，而且當天家人身上都要戴金。于美人笑說：「這個方法還不錯，因為到新房子之後，節目也沒有斷過」，但一旁的主持搭檔浩子忍不住吐槽她說：「你在舊房子的時候已經是這樣了，從來沒有斷過啊！」讓于美人聽了笑到不行。

(中時電子報)