頭份國小部分校舍老舊，梁柱、牆面龜裂遭評定為危險建築。 （頭份國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

頭份國小約100多名學生，待在操場上的組合屋內上課，時間長達1年多，如今終於盼到新校舍重建有望。（頭份國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

頭份國小部分校舍老舊遭評定為危險建築，11日終結15次流標，由新竹的廠商順利得標。 （頭份國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

位於泰安鄉山區的象鼻國小11日開標，因無廠商投標宣告第8次流標，重建之路崎嶇。（象鼻國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣頭份國小老舊小舍拆除重建案，歷經15次流標，11日第16次開標傳來好消息，由來自新竹的廠商「鼎泰興營造有限公司」順利得標，頭份國小100多名學生，終於盼到新校舍重建有望，不用再擠在組合屋內上課；然而同日開標的象鼻國小校舍重建案則宣告第8次流標，重建之路遙遙無期。

頭份國小校史悠久，建立至今已達122年是座百年老校，但部分校舍因逾使用年限，梁柱、牆面出現龜裂情形，被評定為危險建築，2017年核定拆除後，標案歷經15次流標，廠商考量利潤低、付款時進融資平台、苗縣財政困難等因素而卻步，成為工務處代辦執行的13件校舍工程案中，流標次數最多的1件。

頭份國小終於盼到校舍重建，校方表示，拆除重建工程費用為7000多萬元，第16次開標，廠商以減價後低於底價順利得標，屆時希望在寒假時期拆除舊校舍，讓工程對學生的影響降到最低。

教育處指出，同日開標的象鼻國小校舍重建案，則因無廠商投標，第8次開標宣告流標。象鼻國小校舍重建之路崎嶇，廠商考量校園位於山區，工程往返耗時費工且成本高，投標意願低，校方殷切期盼中央再加碼補助金額，讓山區學童受教權益有所保障。

(中時 )