可口可樂贊助偏鄉山區建立雨水貯集系統，留住水資源。（可口可樂提供／張穎齊台北傳真）

大都市取水便利，自來水隨手可得，但台灣偏遠山區的135萬居民想享用穩定、乾淨的水源卻是奢望，且在極端氣候的影響下，台灣山區缺水的不便已成日常。可口可樂公司2014年起，與台灣綠建築發展協會合作，陸續在5個縣市設立了8座雨水貯集系統，已讓近8000名山區居民在供水不穩時，獲得穩定水源，讓偏鄉部落也有公平的用水權益。

台灣綠建築發展協會副理事長、國立台灣海洋大學河海工程學系教授廖朝軒發現，山區因自來水管線架設不易，水源供應大多仰賴簡易自來水或山泉水；當地居民在枯水期無水可用，豐水期遇大雨或颱風，河川的水因太過混濁無法使用，取水設施也可能被沖毀，水質與水量並不穩定。

廖朝軒分析，利用雨水貯集系統收集雨水，經過沉澱與簡易過濾後，可用於洗衣、沖廁、灌溉，並在緊急狀況下提供乾淨水源使用；雨水貯集系統耗材便宜、維護簡單，也可減少簡易自來水自遠處抽取時的能源使用，更符合永續的原則，有助解決偏鄉用水的困境。

台灣太古可口可樂總經理何蔚堃說，面對台灣水資源危機，除了建立偏鄉雨水貯集系統，可口可樂公司也從自身做起優化供應鏈，有系統的從製程節水；在2005年，可口可樂公司每生產一公升飲料需使用3.35公升的水，而在2018年這個數字降到2.35公升，每年節省的水大約有41萬噸。

何蔚堃說，除了製程節水，可口可樂公司也深入教育，持續喚醒民眾對於使用水資源的意識，希望讓更多企業與個人發揮行動，共同保育水資源。

(中時 )