為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今（11）日宣布，目前需求較高之金門及澎湖航線已規劃第二波加班機，從12月17日下午6至8時，統一開放訂位。民航局同時指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局說明，2020年春節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)前已分別於11月26～28日起，開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機。其中金門航線提供4,322個座位數，澎湖航線提供5,894個座位數，總計提供10,216個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

民航局指出，為提早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，訂票日回歸正常機制於3日內完成開票（例如12月17日訂票者，應於12月19日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段2020年1月22日至27日台灣出發往離島方向，以及2020年1月27日至2月2日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，就是要讓有限的空運資源獲得更有效利用。

至於退票期限規定，民航局說，「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至「原開票處」，依原機票規定辦理退票。另外提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%之退票費用。

民航局說，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟離峰時段及方向之航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮「其他次佳日期或離峰時段」優惠機票航班。此外，也建議居住本島之家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，避開擁擠人潮外，亦可享有機票之優惠。

(工商 )