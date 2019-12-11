國發會今（11）日表示，2019台美數位經濟論壇今天中午圓滿落幕，台美雙方針對5G、資安、資料經濟、跨境數據流動與隱私、AI/ IoT等五大議題進行政策對話，並發表10點聯合聲明。

國發會舉例，像是雙方將共同開展先進研發，並在理解半導體產業涉及影響一國「經濟及國家安全」的基礎上，將加深半導體產業的整合。電信方面，雙方支持安全且受信賴的5G「硬體、軟體及標準」的佈署，並將更緊密地合作多元化的5G「供應鏈」。

另外，國發會也說，台美雙方要推動在人工智慧、物聯網及先進機械等產業更緊密整合，採取「適當控制措施」防止敏感科技的洩漏，並保護包含商業秘密在內的智慧財產權，及加強執行網路防禦之相關法律。

國發會說明，台美數位經濟工作小組由AIT副處長與國發會副主委擔任雙方召集人，這次包含美國國務院、聯邦通訊委員會、國際開發署及AIT等官員，和台灣國發會、科技部、經濟部技術處、工研院、資策會、台大、清大與臺北醫學院等官員、代表或教授參與討論交流。

(工商 )