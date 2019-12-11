新竹科學園區11日舉辦39周年園慶，竹科管理局長王永壯表示，今年竹科廠商營業額可望連續十年破1兆元，特別是今年廠商投資金額較去年成長四成，包括生醫園區新建第三生技大樓、寶山擴建、宜科環評可望通過以及竹科X計劃興建軟體大樓，都將提供更多廠商進駐環境及成長動能。

今年竹科量能持續成長，前11月就有40家新廠商進駐竹科，投資金額比去年同期增加40%，竹科從2009年以來已經連續九年營業額破兆元，今年可望再創新高，連續十年破兆。六大產業中，因中美貿易戰帶動以及5G時代來臨，包括電腦及通訊產業都有大幅成長，而精密機械、生技產業，也有穩定成長。

王永壯表示，竹科園區去年已擬訂完成十年發展計劃，以原強項進化、攻新興領域，及「以軟扶硬」的策略主軸推動園區發展，並持續建構良好的環境。

竹北生醫園區第二生技大樓明年落成，不過60個單位已全數滿租，因此將規劃第三生技大樓；寶山擴建計劃區段徵收完成後，明年可以與廠商同步建廠。至於宜蘭園區今年營業額成長三倍，明年環評通過後可望引進更多生技、綠能、通訊等可量產、低汙染的產業進駐。

在產業轉型方面，新竹市長林智堅表示，結合中油、台肥共36公頃土地合作打造的「竹科X」產業園區，將聚焦AI人工智慧、IOT物聯網產業，目標創造400億的產值，亞矽谷計畫辦公室未來也將進駐，日前完成竹科X基地設置軟體園區可行性評估，將在2021年新建軟體大樓。

科技部部長陳良基表示，1980年科學園區的建立成功翻轉台灣，帶動4、5年級世代進入全新紀元，而科學園區的發展承擔了台灣科技前行的使命，肩負台灣高科技發展的十字架，未來更持續積極招商引才、平衡地方發展，並向外擴散分享園區成功經驗，協助廠商進軍全球市場、接軌國際。

(工商 )