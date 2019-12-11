循環經濟、焚化爐操作管理以及綠能事業貢獻逐漸增加，崑鼎(6803)自結，前11月合併稅前獲利11.62億元，每股稅前獲利17.33元；崑鼎指出，在半導體廢棄物回收廠投產，業務量增加。以及太陽能發電建案陸續完成後，明年的營收應還是審慎樂觀的。

今年以來，崑鼎的營占，廢棄物處理收入占39%、售電收入29%、其他收入19%、服務特許權收入11%、清運收入2%。

循環經濟是崑鼎近幾年積極投入的領域，崑鼎指出，積極投入廢棄物回收等循環經濟市場，持股90％的耀鼎主營廢異丙酮（IPA）領域，已取得中科、南科台積電的IPA，並陸續與園區外半導體廠商合作申請個案再利用。

這部分的營運，今年底可有小幅貢獻營收，明年度將貢獻全年度營收。

至於售電業務；崑鼎指出，全力搶攻太陽能發電市場。崑鼎的發電業務，大部分是透過100％轉投資的昱鼎能源科技開發主導，昱鼎目前擁有桃園捷運蘆竹機廠、高雄捷運等國內太陽光電系統，及美國紐澤西州等數十座太陽能發電廠100％的所有權與經營權。

另外，崑鼎近二年，取得的太陽光電業務，包括地面型新增併聯發電營運八案，興建中二案、台北捷運機廠屋頂型開發中一案、水面型新增併聯發電試運轉二案等。預期，明年開始就會有明顯的營運成長。

在焚化爐操作管理上，崑鼎目前在台灣代營運操作七座都市垃圾焚化廠，及二座特殊廢棄物焚化廠。海外市場的焚化與廢棄物管理項目，包括澳門垃圾焚化中心的營運、維護、廚餘處理等；北京及上海部分地區垃圾焚化廠的第三方監管案等。

(工商 )