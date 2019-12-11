喜歡籃球、有在關注美國職籃的朋友們想必一定知道達拉斯有一位來自斯洛維尼亞的超級新星唐西奇(Luka Dincic)青年才俊，本季帶領獨行俠開季打出16勝7敗，接近七成的勝率，在強敵環伺的聯盟西區佔據第三的位置，究竟是甚麼出色的致勝武器讓『初生之犢』轉變成如今『藝高膽大』的獨行俠呢？

首先是三分火力，提到三分球大家第一個聯想到的就是火箭，但其實獨行俠在三分的整體表現上更為出色！雖然本季火箭三分出手和命中數為46.3及15.8球雙雙佔據聯盟第一，獨行俠這兩項數據分別是40.5及15.8均排名第二，但論命中率獨行俠(36.2%)可是比火箭高上2.1%。

再來是失誤的控制，獨行俠場均失誤次數為12.9次全聯盟最少，唐西奇進攻節奏掌控得宜，高大的身材(201cm)加上優質的傳球能力，讓獨行俠對手很難有抄截轉換得分的空間。另外場均對手阻攻次數(Blocks Against)3.7次全聯盟第二(僅次於湖人的3.5次)也是值得球迷注意的地方，一般來說過量的單打或勉強的出手都容易增加對手阻攻的次數，獨行俠擅於找尋處在空檔的隊友，才有如此出色的BLKA數據。

除了上述指標以外，獨行俠在犯規控制(場均19.0次聯盟第3)以及籃板保護(場均47.7顆聯盟第4)上也都是聯盟頂尖，常聽到專家建議投資的時候雞蛋不要放在同一個籃子裡，同理，像獨行俠這般多項指數都出色的球隊在勝率上通常都會有持續且穩定的表現！

根據統計開季至今獨行俠在台灣運彩開出的讓分調整以後，勝率還是超過六成，近一個月表現更好，讓分勝率超過七成，是喜歡運彩朋友們的好標的！另外加碼推薦獨行俠第一節不讓分，攤開本季聯盟30隊第一節得分表現，獨行俠場均首節可以拿下高達29.7分傲視群雄！台灣運彩本周日(12/15)上午09:30有開立熱火@獨行俠的單場場次，大家不要錯過了！

(中時電子報)