八里輕軌快來了！新北市三環六線計畫又向前邁進一步，新北市政府11日出席交通部審查委員會，三環六線中的「八里輕軌可行性」研究經中央審查「通過」，新北市政府修正意見後，將再提送交通部轉行政院審議，爭取明年初行政院核定。

八里輕軌路線全長規畫約5.6公里，總經費為76.89億元，沿線規劃7座車站，串連淡水、八里，提供當地居民及就業通勤服務功能，帶動八里地區觀光及地方發展，使新北交通、產業及城市多重循環成長，達成國內廠商國車國造目標。

八里輕軌路線，預計從淡海輕軌藍海線漁人碼頭站轉乘，與淡江大橋共構，過河後從八里端匝道下至八里地區，沿線經八里污水處理廠與文化公園間道路，再轉沿博物館路經商港三路，並於商港一路延伸穿越台64線快速道路。

行政院核定可行性研究後，後續將辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更作業，預計「綜合規劃報告」核定後5年完工。

(中時 )