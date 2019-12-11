新北市政府昨日舉辦交通部審查委員會審查，在中央各部會與專家審查後，順利通過三環六線中的八里輕軌可行性研究，預計花費76.89億元，而八里輕軌的可行性研究通過，也代表著新北市的三環六線計畫又向前邁進一步。

新北市人口總數達400萬，是全台人口最多的城市，新北市長侯友宜107年上任後，為了打造更便捷的大眾交通運輸網，將原本的「三環三線」升級成「三環六線」其中八里輕軌更是新北市府積極準備的重點項目之一。

八里輕軌全長5.6公里，路線從東起淡水漁人碼頭站開始，並與淡江大橋共構，過河後從八里端匝道下至八里地區，沿線經八里污水處理廠與文化公園間之道路，轉沿博物館路經商港三路，並於商港一路延伸穿越台64線快速道路止，沿線規劃7座車站，將串聯淡水、八里直捷運輸服務，望藉此推動八里地區觀光及發展。

八里輕軌總經費為76.89億元，在可行性研究獲行政院核定後，接續辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更作業，預計綜合規劃報告核定後5年完工。

(中時 )