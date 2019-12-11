在員林高中游源忠校長（左）見證下，大葉大學學務長史建中（右）親自到員林高中，頒發孝行表率獎狀與獎學金給鄭妙儀。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學學務長史建中（右）頒發獎學金給員高三年級的鄭妙儀。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林高中三年級的鄭妙儀，獲頒大葉大學孝行表率。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林高中三年級鄭妙儀家境清寒，父親在市場擺攤賣潤餅，她身為長女十分懂事貼心，認真讀書拿獎學金，課餘還幫忙賣潤餅、料理家務三餐，照顧臥病在床的奶奶減輕父母負擔，獲頒大葉大學孝行表率，獲得的一萬元獎學金，她決定要好好存下來，讓父母運用。

鄭妙儀家中有三姐弟都仍在念書，全家人僅靠爸媽在市場經營潤餅攤維持家計，收入並不穩定。她說，自己排行老大，弟弟妹妹都還在念書，經濟不寬裕，因此她假日都在市場裡幫忙賣潤餅、算錢和洗碗盤鍋具；下課回到家也都會主動扛起打理家務的責任，打掃洗衣、準備晚餐，還有照顧生病的奶奶，盡量讓爸媽不用多操心，收攤回家就能好好休息。

班導師陳君璧表示，妙儀比同齡的同學們更懂事，也很有責任感，平日在校就是老師們的好幫手，加上個性隨和，人緣很好，獲得同學的信賴。她怕父母經濟負擔太重，平時認真讀書爭取各種獎學金，這次妙儀榮獲孝行表率獎金，師生都覺得實至名歸。

大葉大學學務長史建中說，2011年起大葉就舉辦「大孝獎」選拔活動提倡孝道，適逢大葉大學今年30周年校慶，決定擴大舉辦「孝行表率」選拔活動，除遴選校內學生，開放全國高中職舉薦學生參加遴選，總計有20名校內大學生、12名高中職學生入選。

(中時 )