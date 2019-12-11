富達國際全球股票投資長Romain Boscher表示，2020年不會出現經濟衰退，企業獲利成長率有望回升至8~9％，雖然股市仍有不錯的報酬率但不要只是買成長股，要增持價值股！

富達國際投資在近一周展望亞洲各國展開旋風式的2020投資展望說明會，10日在韓國，11日在台北，12日則在香港，周五在新加坡。

針對2020年股市投資，Romain Boscher說，聯準會先前緊縮政策及企業獲利成長率放緩，一度使市場遭受重創，但股市在2019年逐步回升。雖然工業領域步入衰退，但其對整體國內生產毛額的重要性降低，且美國消費力道仍然強勁，意味著全球經濟有望在2020年實現軟著陸。同時，企業獲利可能繼2019年持平後觸底回升，預計2020年獲利成長率約為8％。

Romain Boscher指出，由於各國央行還可以使用的貨幣政策工具有限，2020年焦點將轉向財政政策，投資風險因素包括美國大選、貿易局勢及市場輪動。預期利率仍將維持在低檔，甚至可能進一步下降。雖然2019年大量資金從股市流出，但基於利率維持在低檔，且股票回報對渴求收益的投資人仍具有吸引力，預期股市在2020年有望回升。

Romain Boscher雖然2020年建議可增加價值股，但他說，對於主要經濟體趨向「日本化」保持警惕，因為長期低利率將使經濟緩慢成長及令市場波動率偏低。低波動可以防止倒帳比率在短期內走高但長遠來看，借貸成本便宜將會使更多公司勉強經營，而非獲利穩健成長的公司。為避免這種價值陷阱，富達國際偏好偏好財政實力強勁的優質企業。若經濟可以在2020年開始復甦，投資人將會重返被忽略價值股及景氣週期股，但在利率低時，銀行股未必是受惠投資標的。

由於央行還可用於刺激經濟成長的貨幣政策工具有限，富達國際預期焦點將轉向財政政策。Romain Boscher認為2020年的關鍵轉變是各方將依靠財政政策提振經濟。我們可能低估了中國大陸及美國在財政政策方面的操作空間，與此同時，日本及歐洲的央行官員均建議擴大政府開支。

(工商 )