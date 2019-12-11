卡羅萊納颶風上季最後一周強拉尾盤，以外卡資格闖進睽違9季的季後賽，並接連淘汰華盛頓首都與紐約島人兩支高順位種子球隊，一路挺進到東部決賽才敗下陣來。本季延續上季好表現的颶風將在本周展開長達10天的客場之旅，其中本周五(12/13)11:00將作客本季換血有成的溫哥華加人，對於長途奔波的颶風將是一大挑戰。

本季颶風主力陣容變動不大，上個賽季雙雙打出生涯年的奧霍(Sebastian Aho)及特拉維倫(Teuvo Teravainen)持續提供穩定的火力供輸，而二年級生斯維奇尼科夫(Andrei Svechnikov)本季終於打出探花身手，也讓颶風前場更具威脅性。菜鳥賽季備受重用的斯維奇尼科夫表現差強人意，本季被拔擢到先發後，彷彿解除進攻封印，開季至今19次助攻與13顆進球皆為全隊之佳。憑藉著日益茁壯的前場火線，颶風已是冉冉上升的球隊，但球隊防守穩定度仍有提升空間，惟有朝攻守均衡的方向邁進，颶風未來在季後賽才能走得更遠。

溫哥華加人過去4個賽季都無緣季後賽，歷經多年重建期，本季終於打出煥然一新的表現，從坦帕灣閃電交易來的米勒(J.T. Miller)是球隊進攻效率成長的關鍵，司職中鋒的米勒不僅讓彼得松(Elias Pettersson)能回到熟悉的雙翼位置，其穿針引線的功力也幫助波瑟(Brock Boeser)在進攻端成長不少。防守端方面，備受期待的大物新秀休斯(Quinn Hughes)本季迎來首個完整賽季，密西根大學就名滿天下的休斯，其優異的防守判斷讓加人後防較上季穩固許多，過往被詬病的防守效率本季也大幅提升。

加人本季主場繳出7勝3敗3和的佳績，場均進球高達4.1球，其中先發右翼波瑟進球率高達20%，是陣中在主場進攻效率最高的球員。客隊颶風主客場進攻效率差異不大，但門將姆拉澤克(Petr Mrazek)本季主/客場場均失球分別是2.3球/3.2球，疲軟的客場表現讓颶風要順利登陸溫哥華的難度倍增，故此戰仍看好加人能在主場勝出。值得注意的是，加人本季主場成績雖然亮眼，但讓分玩法過盤率僅有38%，因此不讓分會是較理想的選擇。

(中時電子報)