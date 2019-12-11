選戰一個月，民進黨：全面提高投票率。曾薏蘋攝

曾薏蘋／雲林報導

民進黨今第二場行動中常會移師雲林縣，2020大選投票剩下一個月，民進黨主席卓榮泰與媒體茶敘時宣布決戰策略，「各個世代站出來，全面提高投票率」。

此外，卓榮泰行動中常會中要求，全體黨提名候選人絕不挑起對立不安、絕不走旁門左道，團結一致、堅持「正道」，取信於民，全力固守優勢選區，所有膠著戰區全面搶攻展開最終決戰。

民進黨秘書長羅文嘉則表示，這場選戰的重點，已從總統當選、國會過半，目前第三步則著重在這場選舉的定調，在意義上，這不只是一場選舉而已，111投票日，台灣要一起告訴全世界，台灣要走民主的路，民進黨會在關鍵這一個月，強化這番論述。

中常會中，邀請農委會主委陳吉仲以「穩定農產品產銷與農民收益措施」為題進行專案報告，兩位立委候選人也針對近日雲林花生之亂補充報告。會後卓榮泰、羅文嘉也陪同蘇治芬、劉建國車隊掃街，懇請雲林鄉親支持，並讓蔡英文總統順利連任。

蘇治芬報告時表示，雲林縣政治環境確實複雜，去年水井規費爭議讓前縣長李進勇連任失敗，今年有花生之亂，想讓她倒下，昨天蔡英文總統也特別來到北港關心。

談到近日「花生之亂」，劉建國質疑，雲林縣政府當時如果配合中央，相信很快就可以把低落的花生價格拉起來。

卓榮泰提到，雲林是農業的首都，絕對不容許利用、操作農產品價格，從中牟利。尤其在選舉期間特別嚴重，例如去年吵得沸沸揚揚的高麗菜及文旦之亂，今年的鳳梨以及最近的花生之亂，都是用假訊息、謠言，恐嚇農民、打擊農業，剝削農民辛苦的收穫。

卓表示，民進黨要「固守雲林，拚國會過半；堅守正道，決勝全台灣」。2016年開始，雲林為台灣成功築起一道民主的防線，蘇、劉兩位委員是這條防線的守護者。現在「最強組合英德聯手」，帶領台灣隊全力衝刺，目前總統選情穩定加溫，立委選情也上揚翻升，民進黨正朝目標前進。

(中時 )