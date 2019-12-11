台北市政府交通局昨赴議會交通委員會審議明年預算編列，其中「1280月票」為2年的試辦計畫，預計明年4月才會檢討是否繼續實施，北市交通委員會今通過5.6億補助預算，考量未來環狀線通車後，補助上限增加，做附帶決議，如未來需增加預算，交通局必須先向交委會報告，議員徐巧芯則提出雙北分擔比例檢討方案，要求雙北應溝通補助比例。

北市交通局長陳學台表示，月票目的是想讓更多人搭乘公共運輸，2018年5到10月與2017年相比成長3.5％，每天成長14萬人次；2019年5到10月整體成長5.4％，每日成長21.8萬人次，未來將繼續做觀察。

陳學台說，政府2年來補助上限為5.6億，雙北9.4億補助上限，屆時可能還要再討論；未來環狀線通車後，雙北補助比例也可能不同，目前遊戲規則，是以捷運出站的地方政府來計算補助，若明年4月，1280將繼續試辦，可能將追加補助。

徐巧芯要求交通局長應和新北市溝通，徐強調，雙北補助款比例不同，北市為5.6億元、新北為3.8億，雙北市應檢討分擔比例。

月票1280是否繼續辦理備受民眾矚目，交委會今下午通過明年補助1280預算，但做出附帶決議，若未來預算要增加，需先向交委會報告，議員戴錫欽建議，為了解定期票族群可讓民眾在購買捷運票時輸入居住地，做為未來政策調整依據。

(中時 )