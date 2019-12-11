手感火熱的台灣職業好手林子麒，今天在總獎金500萬元的TLPGA台巡賽年度封關大賽2019台灣大哥大女子公開賽首輪，靠著前9洞精彩表現，包括全場唯一的1隻老鷹，最後以低於標準2桿的70桿作收，領先群雌。

我國旅韓好手陳宇茹雖然第1洞因為小白球開球落地後沾到泥巴，影響到第2桿的球路，讓她最後在這洞因為下水，無奈吞下開場柏忌，但她隨即穩住陣腳，隨後再進帳3隻博蒂、只有2記柏忌，最終繳出平標準桿的72桿。

林子麒今年下半年在TLPGA台巡賽表現相當搶眼，不但拿下南一女子職業高爾夫公開賽與建大輪

胎盃冠軍，上一場比賽法國巴黎銀行TLPGA傳承賽還排名第二。林子麒表示最近自己的體能與球技保持的不錯，今天前9洞修正昨天配對賽鐵桿不準的缺失，「鐵桿距離計算得很不錯。」

轉入職業11年來累積拿下7座冠軍的林子麒，在距離465碼的第8洞，第2桿直攻旗竿打到果嶺左前方的長草區，第3桿用54度劈起桿直接把球送進洞中，射下今天全場唯一的老鷹。她說：「那一球離洞口還有15碼，而且草其實還滿長的，因此能把球切進洞裡，有點意外。」

林子麒表示後9洞球場風勢變大，距離不易精準掌握，上果嶺也都留下比較長的推桿，因此也因為長推桿沒有處理好，吞下了兩記柏忌。

另一方面，陳宇茹沒受第一洞運氣不好的柏忌影響，隨後如願減少失誤，後9洞穩穩賺進2桿，

包括第14洞切球直接進洞，以及第16洞的15碼博蒂推桿。陳宇茹說：「那一桿推桿路線草紋是朝兩面流，因此我索性瞄中間打，結果球應聲進洞。」

我國旅美LPGA一姊徐薇淩今天似乎沒有找到球感，打得有點悶，全天只抓下1隻小鳥，另外吞下

2記柏忌，繳出高於標準桿1桿的73桿，與包括衛冕冠軍李旻等8位選手並列第9，落後領先者3

桿。徐薇淩表示她平常上場前都會上練習場練習揮桿，但本週球場剛好沒有練習場，讓她有點不太適應，「覺得有點空虛。」

徐薇淩透露她原本有考慮要不要出發前先到附近的練習場練一下球，但怕時間耽誤，最後沒有去，因此「今天下場揮桿的routine (準備動作)有些怪怪的，沒有抓住順暢的揮桿節奏。」

2019台灣大哥大女子公開賽明天將在東華球場進行第二回合賽事，兩回合結束後大會將取成績排名前50選手，晉級周五的決賽，比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽。

(中時 )