澳洲職棒開打將近一個月，各隊逐漸找到陣型與手感後，本年度澳職有點和過往幾季不同，似乎少了強弱懸殊的趨勢，從主、客場戰績上可以解讀的出一些投注端倪，本周達人就推薦四個對戰組合全押主隊勝出，且看下面分析：

兩周前有介紹過澳職開季西南組與東北組的戰績趨勢，我們依舊從這出發來看，西南組球隊主場掌握度高，客場比賽也能維持一定水準，除了吉隆韓國0勝4敗完全不適應作客，其他都算中規中矩，這也是西南組整體戰績較佳的主因；東北組就恰恰相反，主場戰績最強的是4勝0敗的布里斯本強盜，其他三隊則是普普，本組共通弱點是打客場全部不理想，像是奧克蘭鱷蜥更是淒慘的0勝4敗。

澳職開季西南組與東北組

本周的對戰組合分別是：藍襪@騎兵、鱷蜥@強盜、王牌@巨人、吉隆@熱火。好啦！依據上表，一看便能判斷，吉隆、藍襪、鱷蜥三隊很可能凶多吉少，至於王牌雖然客場勝率還有五成，但面對的巨人是迄今主場不敗的勁旅，再怎樣也應該還是要相信數據和主場優勢。

除了主押四支主隊騎兵、強盜、巨人、熱火，本周達人也提醒喜歡澳職的玩家，以往開大機率較高的澳職，本季似乎在得分大小方面亦有所轉變：從團隊打擊率看，現今有四隊在0.250以下，最高的王牌也不過0.272；反觀投手自責分率，目前有三隊低於4.00，另有三隊未高過4.50，僅騎兵和吉隆出現過往團隊投手崩盤的狀況。所以，會關注大小玩法的彩迷，可以試著鎖定小分來加碼，或許會有另番不同收穫。

(中時電子報)