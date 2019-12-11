杜絕烏賊車，中市府祭出多元補助方案。（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府環保局祭出二行程機車汰換補助多元方案，今年截至10月底止，二行程機車淘汰1萬9558輛，淘汰率六都第一。環保局提醒，配合行政院環保署補助「落日條款」，中央將從明年1月1日起，不再補助純淘汰二行程機車及新購電動機車，有意願申請市民，請把握機會。

環保局表示，今年統計至10月底止，台中市二行程機車共淘汰1萬9558輛，並且達成3個六都第一，包含淘汰率、環保署淘汰目標達成率及宣導報廢獎勵金申請數都是六都最高。

為加速汰除老舊車輛，環保局今年主動至二行程機車常出沒的市場與商圈，向車主說明汰舊換購補助方案，提供車輛切結報廢、汰換補助訊息，並製作補助宣導布條，懸掛於加油站、監理站、各區區公所、戶政事務所、垃圾車及資源回收等，多元宣傳方式，讓民眾有感。

環保局長吳志超說，由於環保署訂定106至108年「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」為期3年的「落日補助」方案，109年起不再補助純淘汰二行程機車及新購電動機車，若有意願申請補助民眾，請把握最後機會，儘早報廢、回收、購車及提出申請。

(中時 )